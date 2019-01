Oproep: had u ook een Zilvervloot-spaarrekening?

Ⓒ Hollandse Hoogte / Anke Teunissen

Heeft u ook nog gespaard via de Zilvervloot? Hoewel verschillende banken producten hebben die zo heten, was de echte ouderwetse Zilvervloot een spaarregeling waarbij de jonge spaarder uiteindelijk tien procent premie van de staat kreeg. Spaardoelen waren vaak de uitzet of een aanbetaling voor een huis.