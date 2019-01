Wilfred Genee: ’Als Willem boos blijft, prima’

Wilfred Genee zegt dit weekend in VRIJ magazine over de breuk met Van Hanegem: „Het is wel jammer, zeker als je naar de aanleiding kijkt.”

„Ooit hadden we een uitstekende band. Bizar verhaal”, blikt Genee terug. „Willem hengelde bij Feyenoord naar een baantje en technisch directeur Martin van Geel hield de deur open omdat hij de supporters niet tegen zich in het harnas wilde jagen. Ik vond die hele situatie een belediging voor zo’n grote voetballer als Van Hanegem en dat zei ik in The Friday move ook tegen Van Geel. ’Jullie willen hem helemaal niet, want jullie vinden hem als luis in de pels veel te lastig. Jullie nemen hem in de maling’.”

Genee zegt dat hij dat zei uit respect voor Van Hanegem. „Maar hij legde dat anders uit. Na een paar maanden is hij bij Feyenoord opgestapt omdat hij niet serieus werd genomen. Precies zoals ik had voorspeld. Als Willem daar boos over blijft, prima. Ik vind dat ik mezelf niks hoef te verwijten.”

Het volledige interview met Wilfred Genee lees je dit weekend in VRIJ magazine.