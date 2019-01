Recept van de dag: (rode) spitskoolsalade

Nodig voor twee personen:

•½ spitskool

•½ theel suiker

•½ theel zout

•2 eetl witte wijnazijn

•1 eetl honing

•25 g walnoten

•250 g rode biet, gekookt

•1 appel in blokjes

•75 g yoghurt

•1 theel mosterd

•peper, zout

•60 gr geitenkaas

Bereiding:

De buitenste bladeren eraf, de kool in vieren snijden, dikke kern eruit, en dan fijnsnijden. Doe in een grote kom. Dan suiker, zout en azijn erbij. En nu kneden. Oftewel fatigeren. Gewoon tien minuten kneden totdat kool moe is. Laat dan ruim drie kwartier staan. Schepje honing in een steelpan, de walnoten erbij, paar druppels water en schep boven matige warmte alsmaar om tot de honing om de noten karamelliseert.

De gekookte bieten raspen, de appel in blokjes snijden. Meng nu yoghurt, citroensap, mosterd, met een beetje zout en peper en schud of klop het op. Verder is het een kwestie van aankleden. De noten, appel, bieten en verkruimelde geitenkaas over de kool, goed omscheppen, de vinaigrette erover en dan nog een scheut echte walnootolie van Mobipers.

Zo, dat is gezond! Dus daar mag best een mooi schuimende Palm bij. 0/0 of met alcohol, alletwee lekker.