Boottest Enkhuizen cruiser 744: vernuftige weekender

Elk jaar rollen er rond de 45 nieuwe sloepen en tenders uit de Enkhuizer loodsen. Het bedrijf van Vincent Stoop bouwt boten waaraan een duidelijke liefde voor het bootbouwvak af te lezen is. Vooral in het ambachtelijk verwerkte teakhout, dat voor een ongeëvenaarde luxe uitstraling zorgt, is de liefde tastbaar.

Samen met huisontwerper Jan Pieter Vredeveld werd de 744 cruiser tegelijk met de ‘gewone’ 744 ontwikkeld. Vanwege het grotere gewicht van de cabin is in de mal een vulstuk voor meer drijfvermogen aangebracht. De 744 cruiser werd zo een compact motorjacht met relatief veel buitenruimte, een paar leuke slaapplekken en een toiletje. Dat maakt het een weekender met beperkte doorvaarthoogte, van maar 1,30 m. Met een ballastsysteem kan dit zelfs worden teruggebracht tot 1,25 m.

De casco’s worden handlay-up in Nederland gemaakt. Daarna gaan ze op transport en worden de motorinstallatie en afwerking in Enkhuizen gedaan. Kenmerkend voor de romp zijn de loodrechte boeg en het naar binnen teruglopende boeisel, de zogenaamde tumblehome. De tender heeft een duidelijke zeeg en een vrij brede spiegel met doorloop naar het zwemplateau. De kajuitopbouw is laag, strak en heeft een moderne, in de opbouw verwerkte ruit. Er is een buiskap met grote losse voorruit. Alle boten hebben hydraulische besturing en een roer op een hak. Constructie en installatiewerk zijn vakkundig uitgevoerd. De afwerking is fraai.

De grote kuip neemt 2/3 van de boot in beslag. Achterin heb je een prima zit op een U-vormige bank rond de centrale motorkist. Aan stuurboord is de lekkere bestuurdersstoel. Naast de opstaptrede aan bakboord vind je een briljant onder het gangboord weggeschoven lade, waarin een wasbak en gasstel zijn verwerkt. De gasbun is onder de opstaptrede geplaatst. De stuurstoel bevindt zich voor een eenvoudig, symmetrisch dashboard. Even briljant als het buitenkeukentje is de manier waarop de kajuit wordt afgesloten, met in de vloer verzinkbare schutborden. In de compacte kajuit met 1,25 hoogte, vormen twee langsbanken met een vulstuk het ruime bed. Er is weinig kastruimte. Aan bakboord is een koelkastje, aan stuurboord een pomptoiletje. Alles is mooi met teakhout afgewerkt. Voor de ventilatie is er een groot rond dakluik.

De motorisering begint standaard met een 33pk Vetus. Ongeveer zes boten per jaar worden elektrisch, met een Bellman systeem aangedreven. Maximale motorisering is met de 140pk Vetus diesel, maar de testboot was uitgevoerd met een 80 pk Nanni diesel. Deze is degelijk geïnstalleerd met stuwdruklager en homokineet. De prijs van de Enkhuizen 744 cruiser begint bij €69.750, een goede prijs voor een boot met dit afwerkingsniveau.

Op het IJsselmeer, merk je dat dit een gemakkelijk varende, degelijke tender is. Wel blijkt de schroef nogal te caviteren, een probleem dat nog door de werf wordt opgelost. Op de onrustige golven vaart de 744 opvallend droog en stuurt licht. Bijzonder mooi is hoe soepel de hydraulische keerkoppeling inschakelt. Voor de draaicirkel heeft de Enkhuizen 744 cruiser over beide zijden ongeveer twee scheepslengtes nodig (ca 15 meter). Achteruit volgt de boot de kiel en is dan met de boegschroef de gewenste kant op te krijgen. De 80 pk Nanni loopt rustig en accelereert prima. Als het gas wordt opengezet merk je de versnelling, maar steigert de boot niet. De topsnelheid werd geklokt op 20 km/u. Dit komt doordat de motor vanwege de vaarbewijssnelheid is teruggeschroefd. Eventueel is met dezelfde motorisering 32 km/u te halen. De Enkhuizen 744 cruiser toont zich als een ruime, moderne en vernuftige weekender met een mooie lijn, degelijk vaargedrag en een prima afwerking.

Cijfer 7,7

Constructie ✭✭✭✭

Comfort en ruimte ✭✭✭✭

Afwerking ✭✭✭✭

Ergonomie ✭✭✭

Vaareigenschappen ✭✭✭✭

Prijs/kwaliteit ✭✭✭

Technische specificaties

Lengte: 7,44 m.

Breedte: 2,55 m.

Diepgang: 0,60 m.

Waterverplaatsing: 1900 kg

Motorisering: 33-140pk diesel

Prijs vanaf: €69.750

Meer info: www.enkhuizensloep.nl