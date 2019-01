Ridderkerker gaat elke dag naar de bioscoop

Gerhard Hormann heeft de zaal van de Rotterdamse bioscoop Kino voor zich alleen. „Riant, op een doordeweekse ochtend zijn er geen krakende chipszakken en pratende pubers.” Ⓒ Roel Dijkstra

Rotterdam - Sneeuw of zonneschijn, regen of strenge vorst, Gerhard Hormann zit in de bioscoop. Vorig jaar bracht hij elke werkdag voor het witte doek door. Al die films hebben zijn kijk op het leven voorgoed veranderd.