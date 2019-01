Over een paar maanden is het tijd om afscheid te nemen van de zevende generatie Volkswagen Golf, en dat doen we met de 290 pk sterke GTI TCR: een hommage aan de succesvolle Golf TCR raceauto! Op en rond het Portugese circuit van Portimao zocht Autovisie redacteur Dries van den Elzen uit of de GTI TCR inderdaad wat weg heeft van de circuitracer.