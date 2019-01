Bruine bonen van Born

„Eerst voor mij en mijn lieftallige echtgenote (het was de eerste maaltijd, die ik ooit kookte; zo eenvoudig is het) na ons trouwen in 1972, maar ook bij onze zoon, geboren in 1981 en later ook bij onze schoondochter. Het is van, wie anders, Wina Born. Een heel eenvoudig klassiek maar zo geweldig lekker Frans recept, uit haar -inmiddels bijna uit elkaar vallend- kookboek “Avenue culinair, de Franse keuken” uit 1969: haricots rouges à la vigneronne.

Bruine bonen van goede kwaliteit hoeven niet een hele nacht in de week te staan. Het is voldoende ze drie kwartier, met de deksel op de pan, in goed heet water weg te zetten en ze daarna af te gieten. Breng de geweekte bonen met de wijn, de geplette knoflook en het stuk spek aan de kook en laat ze in ruim een uur gaarkoken. De laatste 20 minuten laat u de knoflookworstjes meekoken. Voeg er voorzichtig zout aan toe, veel versgemalen zwarte peper en hamblokjes. Eet bij dit gerecht stokbrood om de verrukkelijke saus mee op te dippen.” Aldus Piet van Meurs en Wina Born. Zeer hartelijk dank en ik ga het meteen maken!

Nodig voor een gelukkig gezin:

•500 gr bruine bonen

•200 gr spek

•1/2 liter rode wijn

•1 teentje knoflook

•zout en peper

•100 gr hamblokjes

•4 knoflookworstjes