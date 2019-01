Magische momenten in Egyptisch park Wadi el Gemal

De indrukwekkende sterrenhemel maakt van de woestijn in Wadi El Gemal een buitenaardse plek. Ⓒ Daniël van Dam

Van dolfijnen, zeekoeien en schildpadden in prachtige koraalriffen tot rondtrekkende kamelen in de woestijn: deze uitersten komen samen in het nationale park Wadi el Gemal in Egypte.