’Ik was losbandige skileraar’

Skiën heb ik altijd machtig mooi gevonden. De bergen, de sneeuw, de sfeer... Ik begon er al mee toen ik jong was. Ik kwam erachter dat ik mijn liefde voor de sport goed aan anderen kon overdragen. Zo werd ik skileraar in de Alpen.

Ik wilde lesgeven, mensen enthousiasmeren, hen iets bijbrengen over de skitechniek waarmee alles natuurlijk valt of staat. De uitbundige lol van de après-ski was niet zo aan mij besteed. De volgende dag moest ik immers weer fris en fruitig op de latten staan.

Geen idee hoe het tegenwoordig is, maar in die dagen was het wereldje van skileraren – met name jonge jongens – een losbandige bende. Net als ik dronken veel collega’s niet of amper, maar meiden hadden ze bij de vleet. Veel moeite hoefden ze meestal niet te doen, want skileraren lagen goed in de markt.

Ook ik was een jonge hond bij wie de hormonen door z’n lijf gierden. Ik werd net zo’n Casanova als mijn collega’s. Soms hoefde ik maar even naar een cursiste te lachen om te weten dat ik het makkelijk bij haar kon proberen. Was zij na een of weken vertrokken, dan kwam de volgende lading aan waaruit ik maar had te kiezen.

Dat klinkt oneerbiedig en dat was het ook. Toen belandde Nicolien bij mij in het klasje. Een mooie en leuke meid die ik meteen zag zitten. Het bleek niet eenvoudig om haar te veroveren. Ze was met een groep vriendinnen en zij zei dat ze het niet gezellig vond om apart met mij te gaan eten. Uiteindelijk dronken we toch samen een kop koffie en van het een kwam het ander.

Na haar vertrek legde ik het nog steeds met meisjes aan, maar ik bleef alsmaar aan Nicolien denken. Na dat skiseizoen zocht ik haar in Nederland op en kregen we een relatie. Ik vertelde dat ik me in de Alpen erg flierefluiterig had gedragen. Nicolien keek er niet van op: „Ik had al wat over je reputatie gehoord, daarom was ik eerst zo huiverig.” Ik bezwoer haar dat zij nu de enige voor me was.

Trouw zijn kostte me het skiseizoen erna geen enkele moeite. Geduldig wachtte ik op Nicolien die later dat jaar vakantie zou komen vieren.

Ik dacht dat ze weer met haar vriendinnen zou komen, maar tot mijn verrassing was zij samen met haar moeder. Het was duidelijk waar Nicolien haar looks vandaan had. Ik wilde een goede indruk op mams maken. ’s Avonds aan tafel merkte ik dat zij mij met een meer dan gemiddelde belangstelling bekeek. Ik voelde me ongemakkelijk en liet duidelijk merken dat ik mijn relatie met Nicolien serieus nam.

Later die week kwam ik mams in een cafeetje in het dorp tegen. Zij zwaaide en kwam veel te dicht bij me zitten.

Ik dronk mijn koffie snel leeg terwijl ik zei: „Ik ben erg moe na een dag werken, ik ga even een dutje doen.” Nicoliens moeder legde een hand op mijn been en fluisterde dat ze graag mee wilde. Ik schrok me kapot en in een reflex sloeg ik haar hand weg. Dat viel niet goed.

Mams beweerde vervolgens dat ik een versierpoging had gedaan. Wat bezielde dat mens? Het werd een enorme rel. De meeste mensen geloofden mij, maar de enige die ertoe deed, niet. „Je kon het zeker niet laten, hè?” zei Nicolien. „Eens een versierder, altijd een versierder.”

Wat had ik een spijt dat ik zo openhartig mijn zonden aan haar had opgebiecht! Het had zo mooi kunnen zijn.

In deze rubriek vertellen lezers waarvan ze spijt hebben. Wilt u ook (anoniem) kwijt wat u anders zou hebben gedaan? Mail uw verhaal, circa 600 woorden, naar vrij@telegraaf.nl