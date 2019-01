’Gezondheidsreis een openbaring’

Steeds vaker brengen mensen ontslakkend, afvallend, yogaënd of zelfs zwijgend hun vakantie door. Een gezondheidsreis heet dat, een trip waar je aan de slag gaat met lichaam en geest. Ik heb het zelf altijd een brug te ver gevonden, alhoewel een retraite mij als moeder van een actieve kleuter als muziek in de oren klinkt.

Angelika Heller schrijft te zweren bij zo’n stiltereis. „Ik startte er jaren geleden mee. Tien dagen zwijgen, gewoon in Nederland. Geen televisie of telefoon. Helemaal niets. Wel meerdere uren per dag mediteren. Je leert tijdens zo’n retraite ontzettend veel over jezelf, je gedrag en behoeftes. In april gaat mijn langgekoesterde wens in vervulling en reis ik naar Rishikesh in Noord-India voor een yogareis. Als 64-jarige werk ik nog fulltime en ik hoop straks zolang mogelijk van mijn pensioen te kunnen genieten. Hopelijk dragen de gezondheidsreizen hieraan bij.”

Minder enthousiast is Bernhard Jonker. Hij boekte eens een detox-vakantie naar Turkije. „Ik vond het loodzwaar en had grote moeite met enkel sapjes drinken. Ik herinner me het lichte gevoel in mijn hoofd en een rommelende maag in de nacht. Natuurlijk is het goed voor je, want ontgiften deed ik, maar tijdens vakanties geniet ik liever van een hapje en een drankje.”

Melissa Klok daarentegen detoxt elk jaar met frisse moed. „Ik voel me herboren na een sappenkuur. De kunst is alleen om de juiste balans te vinden als je weer thuis bent.”

Bekijk ook: Lezers over hun allereerste vakantie

Klachtenvrij

In 1998 maakte ik mijn eerste gezondheidsreis. In Portugal tien dagen ’sapvasten’ en tevens veel sport. Ontzettend zwaar, maar ik heb het volgehouden. Hierna voelde ik me extreem fit en was ik klachten- en stressvrij. Vele gezondheidsreizen volgden, naar Spanje, Turkije, Madeira, Dubai. Sinds er bij mij reuma is geconstateerd, heb ik veel baat bij specifieke wellnessreizen. Dankzij kwalitatief goede sappen, voeding en beweging kan ik ineens weer kickboksen!

Henny Hijmans

Matje

Als een openbaring, zo heb ik mijn allereerste yogareis ervaren. Na een verbroken relatie besloot ik tijd aan mezelf te besteden en boekte een yogatrip naar Marokko. Meerdere keren per dag rolde ik mijn matje uit en zodoende maakte ik mijn hoofd leeg. De volgende reis is alweer geboekt.

Petra Meijer

No way!

Geen haar op mijn hoofd die eraan moet denken. Het dagelijks leven zit al vol verplichtingen. Vakantie betekent voor mij zo min mogelijk doen en me aan lekkernijen te buiten gaan. Thuis trekken we de broekriem wel weer aan!

Sjaak Spruyt

Vol energie

Twee keer per jaar volgen wij in Oekraïne een ontgiftingskuur in een kliniek met hotelkamers. Omringd door prachtige natuur ondergaan we dagelijks behandelingen en massages. Intussen leven we tien dagen lang van water en sapjes. In de kliniek houdt men je gezondheid nauwlettend in de gaten. Vol energie keren wij huiswaarts.

Luba en Ger Chuvaldzhyan

Yoga

Ik ben een grote fan van reizen waarbij je aan lichaam en geest werkt. Inmiddels ben ik al vijf keer meegegaan met een detox-vakantie in Turkije. Een prachtige plek om op te laden! Dit jaar ga ik een training tot yogaleraar in India doen. Ik kijk er enorm naar uit om drie weken in de Himalaya yoga te leren en nieuwe energie op te doen.

Petra Hageman

Raadzaam

Nog nooit zo’n soort reis gemaakt, maar wellicht raadzaam aangezien mijn echtgenote astma heeft. Naar het astmacentrum in het Zwitserse Davos bijvoorbeeld.

Dirk Brood-Hoenekamp