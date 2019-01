Holland in trek bij buurlanden

In totaal hebben de internationale bezoekers hier 12,7 miljard euro uitgegeven. „Opvallend is dat Nederland nog populairder is geworden onder onze buurlanden met een stijging van 10%, waaronder 5,8 miljoen Duitsers en 2,5 miljoen Belgen”, zegt NBTC-baas Jos Vranken.

Hij verwacht rond 2030 de 30 miljoen grens van inkomende toeristen te overschrijden. „We werken met man en macht aan betere spreiding in tijd en ruimte samen met overheden, regio’s, horeca, attracties en touroperators.”

Nederland is voor Duitsers en Belgen één van de belangrijkste vakantiebestemmingen voor een korte of langere vakantie. „De meesten komen vaker terug en spreiden zich dan gelukkig over Nederland. Meer steden en landelijke gebieden profiteren daarvan mits ze voldoende investeren in aanbod”, aldus Vranken.

Minder Chinese toeristen

Het aantal Chinese toeristen bleef vorig jaar steken op 334.000. De Chinezen reizen minder in groepen en geven vaker de voorkeur aan een individuele reis. Vranken: „Zij hebben andere wensen en behoeften, bijvoorbeeld ook digitaal. Daar moeten we op inspelen.”

Op 31 januari organiseert het NBTC de eerste China Travel Top, om met allerlei bedrijven en organisaties kennis uit te wisselen. Morgen wordt het Rembrandt-jaar gelanceerd met activiteiten en evenementen over de Gouden Eeuw.