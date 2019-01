KLM schrapt vluchten vanwege de sneeuw

KLM raadt reizigers aan om de status van hun vlucht woensdag goed in de gaten te houden. De luchtvaartmaatschappij monitort het weer voortdurend.

Schiphol houdt ook rekening met het winterse weer. De luchthaven heeft materieel en mensen paraat staan die kunnen worden ingezet om onder meer de start- en landingsbanen schoon te houden als er veel sneeuw valt.

Rotterdam The Hague Airport heeft ook mensen standby voor de sneeuwschuivers als dat nodig is. Het vliegverkeer op de luchthaven moest vorige week tijdelijk worden opgeschort vanwege de sneeuwval. ,,We wachten af hoe en wat morgen met de sneeuw. We zitten op dit moment ook in een rustige periode dus er staan niet veel vluchten gepland'', aldus een woordvoerster.