Leeuwenwelpjes voor Wildlands Emmen

Afrikaanse leeuwenwelpen komen na een draagtijd van 110 dagen ter wereld. De eerste dagen hebben de welpen hun ogen nog gesloten. De moeder en welpjes blijven de eerste weken in een door het dierenpark ingerichte kraamkamer en zullen de ’Leeuwenberg’ buiten niet direct gaan ontdekken. Bezoekers kunnen de welpen daarom nog niet in het echt bekijken. Via de website zijn de kleintjes en hun moeder te volgen via een livestream.

In de loop van februari worden de namen en het geslacht van de welpen bekend gemaakt. De Kinderraad van Advies zal een naam voor één van de twee welpen kiezen. En de andere naam wordt gekozen door een poll op Facebook door de volgers van Wildlands.