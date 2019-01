Kip met gele specerijen

Deze is voor kip. Of lam. Kurkuma, karwij, koriander, komijn. Ik heb er nog wat mosterdpoeder bijgedaan.

Dan haal ik kippendijvlees. Dat is zonder bot. Het zit opgerold in het bakje, even losmaken, en twee uur in de melk leggen. Melk weggooien, deppen en insmeren met de gele Ras. Oprollen en een touwtje er om. Zet een stevige braadslee direct op het vuur. Boter erin, bak er de kip in. Leg er wat stukken dunne prei naast. Altijd lekker.

Dan een flinke scheut Duits Weissbier, mag ook zonder alcohol. Rasp er nog wat citroenschil over. De oven in: 180°C, ruim 40 minuten. Af en toe even kijken of er nog wat bier bij moet. Het mag niet aanbakken. Ik deed er het laatste kwartier stukjes halfgare bloemkool bij, tot die bovenop ook mooi waren gekleurd en knapperig waren. Mevrouw Wilbrink was tevreden en at haar portie voor overmorgen ook al bijna op.

Nodig voor twee dagen en twee personen of één dag en vier personen:

• 8 stuk kippendijvlees

• 2 eetl Ras el Hanout (geel)

• 1 theel mosterdpoeder

• ½ l melk

• flinke klont boter

• vier dunne preien

• 1 bloemkool, in roosjes, vier minuten gestoomd

• ½ l alcoholvrij Franziskaner Weissbier