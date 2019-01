Moeder-dochter-trip naar Lissabon

Moeder-dochter-trip Lissabon

Wie: Lisanne (21) en Anneke (53)

Gaan naar: Lissabon, Portugal

Accommodatie: hotel

Tijd: 4 dagen

Reden: stedentrip

Lisanne: „We hebben vaker samen een moeder-dochtervakantie gedaan, maar dat was alweer even geleden. Voorheen wat langer, naar Ibiza bijvoorbeeld. Nu dan een stedentrip met z’n tweetjes.

We zijn niet eerder in Lissabon geweest. In de winter is het daar schijnbaar nog best lekker qua temperatuur en hopelijk hebben we ook nog een zonnetje. Normaal gaan we los van elkaar altijd op zonvakantie, maar dat was er afgelopen jaar nog niet van gekomen.

We zijn er echt aan toe om even weg te gaan. We willen zeker een aantal gebouwen zien waar Lissabon om bekendstaat zoals de kathedraal en het kasteel van Saõ Jorge. Het Praça do Comércio lijkt ons erg mooi omdat dit aan de Taag ligt. Maar we willen ook een paar mooie uitzichtpunten opzoeken zoals Elevador de Santa Justa.

Verder natuurlijk lekker uit eten en shoppen. We hebben alvast gecheckt waar het winkelcentrum zit. We zijn niet echt van de strakke planning.

Mijn moeder laat het mij uitzoeken omdat ik het leuk vind om van te voren uit te zoeken wat er allemaal is te zien en te doen. We logeren in een hotel middenin het centrum. Dat vonden we handig omdat we maar een paar dagen in de stad zijn; het meeste is te belopen.”

Stage lopen op Curaçao

Wie: Jeroen Koorengevel (18)

Terug uit: Curaçao

Accommodatie:

appartement

Tijd: 3,5 maand

Reden: stage

’Ik studeer aan het Grafisch Lyceum Rotterdam en heb stage gelopen in het Instituto Buena Bista (IBB) op Curaçao. Mijn ouders kennen de kunstenaars David Bade en Thirzo Martha, co-eigenaren van de school, dus ik heb de stage zelf geregeld.

Ik mocht en heb ook zelf kunstles gegeven. Ook heb ik muurschilderingen gemaakt voor een street art-festival waarvoor mijn stageplek was benaderd.

Ik was eerder op Curaçao, toen met mijn familie. Nu ging ik alleen, maar mijn broer zat er in dezelfde periode. Hij loopt daar ook stage en blijft nog iets langer. We woonden samen met een ander in een appartement.

Echte aanraders vind ik een bezoek aan het verlaten resort Sunset Waters en de stranden aan de westkust, omdat ze toeristisch zijn en de natuur daar heel mooi is.

Ik ging graag naar Playa Grandi waar je met schildpadden kunt zwemmen. Heel bijzonder. Ik ben sowieso heel veel op het strand geweest.

Nog een tip: ga niet naar Curaçao zonder rijbewijs. Ik heb er zelf geen en moest dus alles met het openbaar vervoer doen. Dat gaat daar zo traag! Lastig om zolang van huis te zijn. Mijn familie kwam langs, maar ik miste mijn vriendin.”