Kroegpraat

Café André Lacroix sloot vorige weekeinde zijn deuren, zo lazen we in onze krant. André Lacroix was een café zoals een café is bedoeld: de tijd heeft er sinds de opening in 1852 stilgestaan, de kastelein kende zijn klanten, het was er gezellig, bruin en het stond er gewoon nog blauw.