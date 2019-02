Erica Terpstra niet klein te krijgen

Ⓒ Andreas Terlaak

Of het nou op de olympische sporttribune is of in een wankele kano op een rivier vol piranha’s, het uitbundige enthousiasme van Erica Terpstra is niet klein te krijgen. „Kánjer, héérlijk, énig”, is maar een greep uit haar arsenaal - lovende - stopwoordjes. In haar tv-serie ’Erica op reis’ laat ze ons de wereld door haar ogen zien, en die kleurt op slag een stuk mooier. Mevrouw Positivo, 100% naturel.