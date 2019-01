Nederlanders kiezen vaker voor roadtrip

Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Canada en IJsland zijn momenteel geliefde vakantiebestemmingen om per auto te verkennen, zo blijkt uit onderzoek van Sunny Cars.

„Het gaat beter met de economie en dit zien we dus ook terug in autohuur”, aldus Hans Knottnerus, algemeen directeur van het autoverhuurbedrijf in Nederland, België en Frankrijk.

„Er wordt niet alleen meer geboekt, maar ook het gemiddelde bedrag per reservering is hoger. Dat ligt in lijn met de toename van de boekingen op sommige bestemmingen. Een auto huren in IJsland is bijvoorbeeld duurder dan in Spanje. Daarbij komt dat je een auto op een verre bestemming vaak langer huurt.”

De grote stijger in de top tien Nederlandse autohuurbestemmingen is Zuid-Afrika. Het aantal toeristen dat daar met een huurauto op pad gaat, is met 25 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2018.