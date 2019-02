Dit vindt onze recensent van Green Book

Tony (Viggo Mortensen, l.) en Don Shirley (Mahershala Ali).

Twintig jaar geleden bezorgden de gebroeders Farrelly actrice Cameron Diaz met spermagel een wel heel bijzonder kapsel in There’s something about Mary. Platte grappen leken sindsdien hun handelsmerk in films als Dumb and Dumber en Hall Pass. Des te verrassender dat Peter Farrelly nu zonder broer Bobby veel serieuzer uit de hoek komt met het drama Green book. Waarvoor hij prompt vijf Oscar-nominaties kreeg.