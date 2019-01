Filmrecensie: ’Climax’ ✭✭✭✭

Net als bij die cultklassiekers biedt Noé een indringende kijkervaring. Waarbij hij net als in zijn eerdere films Irréversible (2002) en Love (2015) de grenzen van het betamelijke opzoekt. Toch begint Climax vrolijk en expressief: met het staartje van een dansrepetitie, voorafgaand aan een Amerikaanse tournee. De leden van het gelegenheidsgezelschap hebben zich daarvoor een weekeinde lang teruggetrokken in een voormalige school.

Na zich in het zweet te hebben gewerkt, is het tijd voor ontspanning tijdens een slotfeestje waarop natuurlijk ook volop wordt gedanst. Al slaat de amicale sfeer om wanneer het gerucht gaat dat de sangria – waarvan vrijwel iedereen heeft gedronken – is aangelengd met een flinke dosis lsd. Waarna hun samenzijn ontaardt in een orgie van seks en geweld.

Sofia Boutella (Atomic Blonde), die choreografe Selva speelt, heeft net als de andere castleden een dansachtergrond. Wel is zij de enige met professionele acteerervaring. Noé’s camera blijft dan ook vooral haar volgen, zonder zich iets van de zwaartekracht aan te trekken. Hij laat Selva onze gids zijn in de gekte. Al raakt zij ook zelf de weg kwijt - en wij met haar - in deze bijna hypnotiserende film, die uitdraait op een even zinderende als fascinerende ’bad trip’.