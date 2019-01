Filmrecensie: ’Instant family’ ✭✭✭✩

Even online rondkijken kan sowieso geen kwaad. En die oriëntatie-bijeenkomst is misschien ook wel interessant. Voor ze het weten, heeft het stel niet één maar drie kinderen in huis. Bokkige tiener Lizzy (acteertalent Isabele Moner) fungeert als moederfiguur voor haar overgevoelige broertje en onvoorspelbare zusje. En die verantwoordelijkheid geeft ze niet zomaar uit handen.

Regisseur Sean Anders (Daddy’s home) is zelf een pleegouder en kon dus uit eigen ervaring putten voor een arsenaal aan grappige, frustrerende en dramatische momenten. Subtiel doet hij dat allerminst. Instant family zit volgepakt met grote pieken en dalen. Binnen tien minuten kan een diepe gezinscrisis zijn omgebogen tot een nieuwe overwinning met verrijkende inzichten. Om vervolgens weer een nieuw probleem op te werpen.

Die kantelpunten zijn opgeteld misschien iets te veel van het goede, maar intussen leggen ze ook bloot hoe pleegouders blijven worstelen om echt als vader of moeder te worden gezien. En hoe opzichtig Anders ook mikt op een lach en een traan, zijn tragikomedie komt duidelijk recht uit het hart.