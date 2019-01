Knolselderij bakken

Of ik vandaag weer een bruine bonenrecept had, vroeg een meneer bij de slager. Hij kon niet weten dat ik worstjes kwam kopen omdat ik thuis aan een prachtig bruine bonenrecept bezig was, dat volgende week zaterdag in ons mooie VRIJ staat. In deze rubriek doen we vandaag even wat anders. Echte wintergroente: knolselderij.