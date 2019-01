Dé bestemming voor kids: LEGOLAND® in Zuid-Denemarken

Wie aan Denemarken denkt, denkt al snel aan strand, gemoedelijke stadjes en bergen LEGO®. Zuid-Denemarken is precies dat, plus nog véél meer! De brede stranden zijn erg kindvriende- lijk en je hebt er talrijke fiets- en wandelroutes, uitgestrekte heidegebieden en bijzondere Viking-attracties. Dit maakt Zuid-Denemarken tot een 100% kidsproof vakantiebestemming. Tenminste, als je kinderen houden van zwemmen, klimmen, ontdekken, glijbanen testen en ijsjes eten...

Enjoy Resorts

Tijdens deze mini-rondreis verblijf je op twee vakantieparken van Enjoy Resorts en kom je langs de mooiste attracties van Zuid-Denemarken. Je eerste stop is Enjoy Marina Fiskenæs. Het vakantiepark heeft een mooi zwembad en ligt aan het water aan de rand van het haven- plaatsje Gråsten, niet ver van de Deens-Duitse grens. Het nabijgelegen avonturenpark Universe Science Park Nordborg is een bijzonder en leerzaam uitstapje voor alle leeftijden. Tijdens je verblijf op Vakantiepark Enjoy Rømø bezoek je het wereldberoemde LEGOLAND® . Ook het grootste Vikingendorp van Denemarken ligt op slechts een half uur rijden.

Het vakantiepark – inclusief zwembad, wellnesscentrum en golfbaan - ligt op het populaire schiereiland Rømø in Nationaal Park de Waddenzee. De zandstranden zijn hier zó breed, dat je erzelfs met je auto op mag!

Meivakantie

Deze aanbieding is ideaal voor een korte autorondreis in de meivakantie. Je kunt je reis naar Zuid-Denemarken ook verlengen op een Enjoy Resort naar keuze. De reisaanbieding is exclusief voor lezers van Magazine VRIJ. Reserveren kan via dansk.nl/telegraaf

Prijs

5 DAGEN INCLUSIEF LEGOLAND VAN €314 VOOR €250 P.P.

Inbegrepen

• 2 nachten op Enjoy Resort Marina Fiskenæs

• 2 nachten op Enjoy Resort Rømø

• Overnachting in vakantiehuizen incl. bedlinnen

• 4 x entree Universe Science Park Nordborg

• 4 x entree LEGOLAND® Billund

Niet inbegrepen

• Calamiteitenfonds €2,50 en reserverings- kosten €10 per boeking

• Verbruikskosten ter plaatse

Reisperiode

23/04 - 21/06 2019 (incl. meivakantie!)

Overig

Prijs o.b.v. 2 volwassenen en 2 kinderen, eigen vervoer en logies.

Reserveren

Ga naar dansk.nl/telegraaf of bel 050-2110511