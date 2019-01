Oproep: luisterde u ook altijd naar The Skymasters?

The Skymasters

Luisterde u ook altijd naar The Skymasters? Dit populaire radio-orkest annex bigband werd net na de oorlog opgericht door de AVRO. Twee tot driemaal per week was orkest op de radio te beluisteren met pittige bigband swingnummers. Vaste zangeres was Annie de Reuver. Later, van 1978 tot 1986, verzorgden The Skymasters voor de AVRO het wekelijkse jazzprogramma Swingtime, vanuit Nick Vollebregt’s Jazzcafé te Laren.