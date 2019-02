Garnalensoep

Die teelt roept heel veel vragen op. Dit gerecht komt wel van ver. En is super. Ook op de koude winterdag, door de witte peper.

Meng voor de pindasaus alle aangegeven ingrediënten door elkaar. Schil het teentje knoflook en snipper het fijn. Was de spinazie en rasp de schil van de limoen. Breng water en kokosmelk aan de kook en roer de pindasaus erdoor. Verhit sesamolie in een pan, voeg knoflook toe en laat heel even gaan. Voeg garnalen toe en schep 1 minuut om. Doe een handvol piepjonge spinazie in een kom, vul met hete soep en leg er garnalen op, wat cashewnoten erbij en strooi nog met wat limoenrasp. Hier hoort een IPA bij, zelf drink ik tegenwoordig vaak de 0/0 IPA van De Leckere.

Nodig voor 2 personen

Voor de pindasaus:

• 3 eetl romige pindakaas

• 2 eetl sojasaus (kikkoman)

• 1 eetl limoensap

• ½ theel sesamolie

• 3 eetl water

• ½ theel witte peper

Voor de soep:

• 1 eetl sesamolie

• 1 teen knoflook

• 150 g garnalen

• 500 ml water

• 200 ml kokosmelk

• 100 g babyspinazie

• 1 limoen

• 50 g cashewnoten