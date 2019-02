Zo maak je bloedsinaasappeltaart!

Nodig:

80 gr boter

170 gr bloem

5 eieren en nog vijf eidooiers extra

½ theel bakpoeder

Zaadjes van 1 vanillestokje

Rasp van vier bloedsinaasappels plus het sap van twee

230 gr fijne kristalsuiker

140 ml Triple Sec

Vet een taartvorm van 25 cm doorsnee in met boter en bestuif hem met bloem. Splits eieren in dooiers en witten. Zeef de bloem met het bakpoeder. Meng boter met vanillezaadjes en sinaasappelrasp. Voeg de helft van de suiker toe en klop alles romig, klop er dan, een voor een, de eidooiers door. Meng er als het ei is opgenomen het bloemmengsel door en klop het beslag glad.

Klop in een vetvrije kom de eiwitten met de overgebleven suiker tot het in pieken blijft staan, spatel rustig, met de hand, door het beslag. Stort het beslag in de vorm en bak in 25 minuten. Laat afkoelen. Roer sinaasappelsap en de likeur door elkaar en strijk over de taart tot al het sap is opgezogen. Serveer er stukjes schoongemaakte bloedsinaasappel bij.

Uit Made in Sicily van Giorgio Locatelli. Fontaine Uitgevers.