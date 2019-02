Wederom flinke sneeuwval Alpen verwacht

Voor mensen die vrijdag of dit weekend naar de Alpen of juist terug naar Nederland rijden is het even opletten. Niet alleen in de Alpen zelf, maar ook op de route door bijvoorbeeld Duitsland is regelmatig kans op gladheid. Zaterdagmiddag lijkt de beste tijd om door Duitsland te rijden. Morgen en in de nacht naar zaterdag is kans op sneeuw en regionaal ijzel. Zondag valt flink wat sneeuw in Zuid-Duitsland.

Komende dagen is het in de Oostenrijkse wintersportregio’s bewolkt met regelmatig neerslag. De vorstgrens ligt rond 1000 meter en in de lagere dalen kan soms regen vallen. Bij wat hevigere neerslag valt in de dalen (natte) sneeuw. Morgenavond en zaterdag kan de vorstgrens tijdelijk tot ruim 1500 meter stijgen en valt op meer plaatsen regen. Zondag valt de neerslag weer tot in de dalen als sneeuw. Vanaf maandag breekt een zonnige periode aan en kan optimaal van de verse sneeuw worden genoten.

In de Franse Alpen valt vooral morgen een pak sneeuw. In de hogere delen kan wel een halve meter vallen. Ook hier stijgt de vorstgrens tijdelijk naar ruim 1500 meter, waardoor in de lagere delen regen valt. Morgenavond en in de nacht naar zaterdag gaat de neerslag in de lagere dalen weer over in sneeuw. In het weekend zijn nog enkele sneeuwbuien mogelijk en vanaf maandag start een zonnige periode met heerlijk wintersportweer.

In Sauerland (Winterberg) ligt met 60-70 cm sneeuw op de pistes meer dan genoeg. Morgen en zaterdag kan het af en toe sneeuwen. Daarna start een drogere periode met af en toe zon. De temperatuur blijft onder het vriespunt.

Ook in de Eifel en de Ardennen ligt sneeuw en zijn pistes geopend. In het Belgische Baraque de Fraiture ligt circa 35 cm. Ook zijn er verlichte pistes waarop in de avonden kan worden geskied en zijn er langlaufsporen. Het skigebied Val de Wanne (Trois Points) is ook open. Er ligt circa 30 cm sneeuw. In de Eifel zijn de meeste wintersportgebieden geopend. In Weisser Stein en Hohe Acht ligt circa 40 cm sneeuw. Naast skipistes zijn er ook langlaufsloipes gemaakt.

Zowel in de Ardennen en de Eifel is het komende dagen bewolkt met soms een beetje (natte) sneeuw. De maxima liggen rond of net boven het vriespunt. Vanaf maandag breekt een drogere periode aan met af en toe zon.