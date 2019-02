Kinderidolen van verpakkingen af

Bedrijven hebben uiterlijk zeventien maanden de tijd om de aanpassing door te voeren. Dat staat op de sites van de Reclame Code Commissie en van de FNLI (levensmiddelenindustrie).

De regels waaraan reclamemakers moeten voldoen, liggen vast in de Nederlandse Reclame Code. Die gaat over onder meer reclame voor cosmetische ingrepen, reisaanbiedingen, maar ook over kindermarketing. Het gebruik van kinderidolen is al jaren beperkt in reclame op tv, print, op scholen, bij sportevenementen en online. Maar idolen waren nog wel te zien op verpakkingen en ander reclamemateriaal. Dat wordt nu dus ingeperkt.

Bekijk ook: Saaie snoepverpakking zorgt voor verdeeldheid in supermarkt

Verleiding

Gezondheidsorganisaties maar ook ouders vinden al jaren dat kinderen met leuke verpakkinkjes te veel worden verleid om ongezonde producten te eten. De FNLI kondigde vorig jaar al aan daar iets aan te gaan doen.

De Consumentenbond liet weten weliswaar in het bestuur te zitten van de Reclame Code Commissie, maar deze code nou juist niet te hebben ondertekend. De bond vindt de overgangstermijn van anderhalf jaar veel te lang duren. „Fabrikanten hebben zich hier al jaren op kunnen voorbereiden.”

Bovendien hanteert de industrie „eigen, te ruime” voedingscriteria waardoor kindermarketing nog steeds mogelijk is op producten met veel suiker of zout, aldus de bond. Verder mogen weliswaar kinderidolen niet meer op de verpakking, maar fabrikanten gebruiken ook verkooptrucs als prijsvragen en spaaracties.