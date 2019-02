Alle hulp is welkom

„Pak maar uit en installeer maar. Ik hoor het wel!” Binnen tien minuten was het gepiept. App geïnstalleerd, Roomba uit de doos, keurig aan de app en het oplaadstation gekoppeld en maar eens kijken wat de nieuwe, goed uitziende huishoudhulp allemaal kan. De eerste meters waren in ieder geval hilarisch. Onze katten, toch al geen grote liefhebbers van de stofzuiger, observeerden de zuigende en bewegende ronde schijf op wieltjes argwanend. Als er ook maar enige beweging in hun richting werd gemaakt, zochten ze snel dekking. Later was er wel enige gewenning, maar echte vriendschap zat er overduidelijk niet in.

Wat ook meteen duidelijk werd, is dat je niet thuis moet zijn als de Roomba zijn werk doet. Gelukkig is hij daarvoor ontworpen. Hij maakt behoorlijk wat lawaai en als je hem voor de tweede keer stevig tegen een glazen vaas hebt zien botsen of voor de vierde keer over hetzelfde stukje hebt zien rollen, kan dat gaan irriteren. Wat niet weet, wat niet deert en een keurig gezogen vloer is beter. Stukken rustgevender, al doet-ie er soms twee uur over volgens het ’schoonmaakrapport’ in de app. Met onze parketvloer, de haren van de katten of ander vuil had de Roomba geen enkel probleem. Onze banken staan helaas op te lage poten en daar komt de robotstofzuiger dus niet. Ook slingert er nog weleens een oplaadsnoer van een iPhone in de hoek op de grond. Laatstgenoemde werd ’geconsumeerd’ door de Roomba en overleefde het niet.

Ook de convectorput is een uitdaging. Tijdens onze vakantie voerde de Roomba keurig zijn taken uit. De melding ’Ik sta aan de rand van een afgrond’ zorgde echter voor hilariteit. Op onze convectorput was het dan vaak einde verhaal van de zuigbeurt.

Op mijn (speciaal van draden vrijgemaakte) werkkamer kwam de Roomba uitstekend tot zijn recht. Alle kattenharen verdwenen als sneeuw voor de zon. Onder het bed en over de drempel op de rest van de zolder leverde hij ook prima werk af zonder van de trap af te vallen. Dat alles zonder dat ik het merkte. Voor die plek een uitkomst. Onze huiskamer gaat voorlopig weer met de hand.