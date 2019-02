Robotstofzuiger van harte welkom!

Geen omkijken naar! De Roomba stofzuigt voor Lenno van Dekken. Ⓒ foto floris lok

Mijn vrouw wordt er soms een beetje moedeloos van. Wanneer ik de schuifdeur van de huiskamer opentrek, is het maar de vraag of ik niet weer een of meerdere dozen in mijn handen heb met een volgende technische gadget. Deze had echter haar interesse: een robotstofzuiger, de iRobot Roomba 671. Veel van gehoord, nooit geprobeerd.