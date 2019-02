Maak een 15-daagse individuele fly-drive door Andalusië

Deze reis voert u langs alle hoogtepunten van Andalusië, onderweg logeert u in de leukste Ambiance Hotels in de zuidelijke Spaanse provincie. U kunt dagelijks vertrekken en de reis, samengesteld met AmbianceTravel, naar wens uitbreiden of inkorten.

Alle hoogtepunten

U vliegt vanaf elk gewenst vliegveld naar Malaga waar uw huurauto klaar staat. Dan naar Antequera waar u de beroemde Caminito del Rey kunt wandelen. Daarna rijdt u via Ronda en Gibraltar naar Tarifa, de zuidpunt van Spanje. De derde stop is bij Jerez de la Frontera, dé sherryhoofdstad en bekend van de Spaanse Rijschool met zijn Andalusische volbloedpaarden. Hier vindt u ook de charmante witte dorpjes (pueblos blancos).

De vierde stop is de geweldige stad Sevilla, rijk aan monumenten en met een sfeervol centrum. Daarna gaat u door naar Cordoba waar de bijzondere Mezquita op uw bezoek wacht. De zesde stop is in Granada met het Alhambra als één van de hoogtepunten.

De laatste stop is tussen Nerja en Malaga waar u kunt relaxen in de buurt van de zee en het strand. Of ontspan aan het zwembad van uw hotel.

Desgewenst regelen wij uw toegang tot het Alhambra, de Mezquita, de Caminito del Rey en de Spaanse Rijschool. Maar ook die bijzondere sherryproeverij, de Nederlandstalige gids voor uw rondleiding in het Alhambra of die tapastour door Cordoba regelen wij graag voor u.

Overnachten in ambiance hotels

Onderweg logeert u in historische cortijo’s, molino’s en hacienda’s. Luxe mag, maar hoeft niet. Wij kijken naar de ambiance en niet naar het aantal sterren. De hotels liggen vaak buiten de grote steden, maar wel in de buurt.

Hierdoor combineert u de rust van het hotel met de dynamiek van de stad.

Inclusief

• Retourvlucht Malaga incl. 1 koffer p.p.

• Huurauto klasse B, allrisk verzekerd

• Hotels inclusief ontbijt o.b.v. 2-persoonskamer

Optioneel

Tickets voor:

• Alhambra

• Caminito del Rey

• Mezquita

• Spaanse rijschool

• Nederlandstalige fietstours

• Proeverijen

• NL-talige privégidsen in o.a. Granada, Cordoba en Sevilla

• Ook als eigen-vervoersreis te boeken. Tevens leuk voor bedrijfsreizen

Boeken

Kijk op ambiancetravel.nl/rondreis/spanje/andalusie-charme-hotels of bel met 070-3223066.

Mail info@ambiancetravel.nl.

Zie verder ambiancetravel.nl

Reissom

Vanaf € 1195,- per persoon