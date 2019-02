Amsterdam - De Honda S2000 heeft een spectaculaire racemotor verpakt in een tijdloos koetswerk. Pas als je zijn viercilinder laat janken tot 9000 toeren per minuut laat de roadster zijn ware gezicht zien. Het is een meesterwerk van de Japanse fabrikant. Een Honda om van te houden, want zo worden ze niet meer gemaakt. In deze nieuwe aflevering van Peters Proefrit legt Autovisie-testredacteur uit waarom de S2000 uniek is.