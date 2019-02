Recept van de dag: makreel met pasta

Nodig voor 2 personen:

• 2 theel zwarte peper

• 2 eetl olie

• zout

• 1 eetl citroensap

• 200 gr gerookte makreel, schoon

• 200 gr venkel in reepjes

• 1 bloedsinaasappel, schil geraspt en in partjes

• 200 gr pasta naar smaak

• beetje dille, fijngeknipt

Bereiding:

Doe de makreel in een kom. Meng flink wat peper, wat olie, beetje zout en citroensap met elkaar. Doe stukjes bloedsinaasappel, een beetje sinaasappelrasp en venkel bij elkaar. Meng er de vis door, breng op smaak met de aangemaakte olie. Schep goed rond.

Inmiddels heb je de pasta gekookt, giet af en hou wat kookwater achter. Pasta in de pan, roer wat pastawater door je makreelmengsel en dan schep je de pasta door de saus op hoog vuur tot de pasta helemaal is bedekt. Nog wat peper, voor de warmte. Serveer in een schaal met wat dille erover geknipt. Hoort een stevige IPA van een bier bij.