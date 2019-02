Vanessa (40) komt rond van 28 euro per week

Voor de een is geld een bron van plezier, voor de ander juist een grote zorg. In de rubriek Kasboek opent een lezer elke week zijn of haar persoonlijk huishoudboekje. Hoeveel geld komt er binnen? En blijft er aan het einde van de maand nog wat over? Deze week vertelt Vanessa Umboh hoe ze weer energie vond om aan de slag te gaan nadat ze in de WW belandde met een niet-erkende burn-out.