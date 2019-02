Lichaamstaalexpert: ’Gesloten houding ook teken van vastberadenheid’

Minimaal 60% van de gesprekken die wij voeren bestaat uit non-verbale signalen. Wie deze signalen herkent, leert volgens Denise Dechamps van Body Language Academy de gesprekspartner nóg beter kennen. Het is zelfs mogelijk om het gedrag van een ander te voorspellen en te beïnvloeden.

Vaak gebruikte signalen

Om je daarbij te helpen licht Dechamps twee van Nederlands meest gebruikte non-verbale signalen toe.

1. Zelftroosting

We voeren dit uit als we ons ongemakkelijk voelen door bijvoorbeeld te aaien over onze hand of arm.

2. Betrokkenheid

De hoogte van onze handen duiden betrokkenheid aan. Hoe hoger je handen, hoe meer betrokken je bent. Wanneer we ze laag houden, lager dan de riem, betekent dit vaak afstand, passiviteit of gereserveerdheid.

Bekende lichaamshoudingen ontkracht

Ook ontkracht de lichaamstaalexpert een aantal bekende lichaamshoudingen.

1. Open of gesloten houding

Het kruisen van armen en-/of benen wordt vaak gezien als een teken van desinteresse of niet openstaan voor informatie van de gesprekspartner, terwijl het kruisen van armen of benen ook kan getuigen van vastberadenheid in combinatie met andere signalen.

2. Liegen

Doorgaans wordt beweerd dat als de gesprekspartner naar de linkerbovenhoek kijkt wanneer deze liegt. Maar let op: wanneer een leugen vaak herhaald wordt, kan het zijn dat de leugen een herinnering is geworden. De leugenaar kijkt dan niet meer naar de linkerbovenhoek.