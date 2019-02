Recept van de dag: pasta met kippenlevers

Nodig voor twee eigenzinnige personen:

• 400 gr kippenlevers van bio-kippen (grof gehakt en gedept)

• 1 ui in snippers

• 1 teen knoflook, gehakt

• 4 blaadjes salie

• 1 dl cognac

• 1 dl kippenbouillon

• klont boter

• peper en zout

• paar druppels groene Tabasco

• pasta naar smaak

Bereiding:

En je kan ze, zoals in dit gerecht in de pasta eten. Neem maar spaghetti. Koken volgens het pak. Doe dan in een stevige pan een scheut olijfolie. Knoflook en ui erbij, zachtjes verwarmen, laag tot de ui is gekleurd. Kippenlevers erbij, salie erbij. Vuur hoog maar doe het kort en snel. Nu zout en peper, en cognac. Zo gauw je de levers ziet kleuren een scheut bouillon erbij, vuur laag, laat door en door verwarmen. En hoe maak je dat af? Nou, ik denk dat je het beste die pasta bovenop de levers stort, omscheppen, doe er een klont boter bij, om het nog iets smeuïger te maken. Paar druppels groene Tabasco.

Klaar? Oh, nee, niet helemaal. Hier mag een glas levensvreugde bij. Een pilzenpils, zoals het Duitse Jever. Met en zonder alcohol even lekker.