Vrienden voor het leven

Thijs van Vree (r.) redde het leven van Chris Strous. Sindsdien drinken ze regelmatig een biertje in de kroeg. Ⓒ Eran Oppenheimer

Vriendschappen die al negentig jaar standhouden of een hechte band die is ontstaan na iemands leven te hebben gered... Mensen die elkaar in het hart hebben gesloten vertellen over hun hechte band, waar echt niets en niemand ooit nog tussenkomt.