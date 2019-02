Recept van de dag: stoofschotel

Ⓒ Hollandse Hoogte / EyeEm Mobile GmbH

Wij hebben een groot Frans kooktoestel. Een draak van een ding. Maar, er zit een pruttel-oven in. Ideaal om ’s morgens een schotel in te schuiven. Dit is het recept voor de basisstoof, dat hebben jullie vast wel ergens, maar het is altijd handig. Vorige week heb ik dat ook gemaakt, eerst voor een lekker lapje bij de groente, de volgende dag werden de andere lapjes na het inkoken van een deel van de saus en samen met specerijen en een beetje kokosmelk een heerlijke rendang. Later vormde de saus nog een basis waar balletjes gehakt in gaarden.