Zinderend Andalusië staat bol van historie

Het is even een klim, maar het uitkijkpunt in de Granadese wijk Albaicín biedt een fraai uitzicht op het fort Alhambra. Ⓒ 123rf

Natuurlijk is het wereldberoemde fort Alhambra in Granada een must. Maar je mond valt pas echt open van verbazing in de bizarre kathedraal-moskee van Córdoba. Om over de route tussen de twee steden, inclusief glooiende olijfboomgaarden, maar te zwijgen.