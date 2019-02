Lezersreis: verras je geliefde met een romantische overnachting in Amsterdam

Het leven is druk en het is soms lastig om tijd voor elkaar vrij te maken. Zonde, want dat is juist zo belangrijk! Het Corendon Village Valentijns Arrangement biedt jullie de uitgelezen kans om heerlijk ontspannen te genieten van elkaars aanwezigheid.

Met een overnachting in een van onze moderne kamers, een uitgebreid ontbijtbuffet en een heerlijke fles Prosecco op je kamer, kom je al een heel eind. Natuurlijk hebben we nog meer voor jullie in petto. Inclusief in dit arrangement is namelijk een superromantische Candlelight Cruise die jullie ’s nachts meeneemt door de historische grachten en langs prachtige bezienswaardigheden.

Onder het genot van traditionele Nederlandse kazen en vleeswaren en keuze uit onbeperkte drankjes waaronder diverse soorten wijn, bier, water en frisdranken, maak je een prachtige rondvaart van ongeveer anderhalf uur. Je proeft de unieke sfeer vanaf het water en geniet van elkaars gezelschap. Dat smaakt ongetwijfeld naar meer. Daarom kun je samen ook gebruikmaken van onze speciale Corendon City Shuttleservice vanaf het hotel naar het Museumplein.

Corendon Village Hotel

Je verblijft in het gloednieuwe 4-sterren Corendon Village Hotel Amsterdam. Gunstig gelegen van het centrum van Amsterdam. Het hotel heeft 680 prachtige kamers en appartementen en is daarmee het grootste hotel van de Benelux.

Je geliefde verrassen met zo’n mooi arrangement? Boek dan snel dit superromantische Corendon Village Valentijns Arrangement.

Inbegrepen

• 1 overnachting in een Village kamer

• 1x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 fles prosecco op je kamer

• 1x Corendon City Shuttle (Amsterdam centrum)

• 1x Candlelight Cruise inclusief gids, kaasproeverij en onbeperkt fris, bier en wijn.

Niet inbegrepen

• 6,05% toeristenbelasting

Prijzen en periode

Dit arrangement is geldig t/m 28 februari 2019.

Reissom: vanaf € 82 p.p.

Bij aankomst op vrijdag en zaterdag geldt een toeslag van € 10,- p.p.

Info & Reserveren

Voor meer info en boeken, ga naar corendonhotels.com/vrij