Filmrecensie: ’At eternity’s gate’ ✭✭✭✭

Het is deze aanpak die deze biografische film zo bijzonder maakt. Schnabel (Basquiat, Before night falls) is zelf ook een schilder. Dankzij die artistieke gevoeligheid en kennis van zaken is hij in staat om ons mee te laten kijken door de ogen van Van Gogh. Dat een uiterst getalenteerde karakteracteur als Willem Dafoe de beroemde kunstenaar speelt – en daarvoor terecht een Oscar-nominatie ontving – helpt ook. Dafoe slaagt erin de emotionele stormen in Vincents hoofd voelbaar maken: van de opgetogenheid over zijn inspirerende omgeving tot frustraties over zijn eigen sociale en kunstzinnige onvermogen. Ook zijn armoedige bestaan en de wetenschap dat zijn kunst door veel van zijn tijdgenoten (nog) niet begrepen wordt, knaagt aan hem. Om van zijn innerlijke demonen maar te zwijgen.

Julian Schnabel en co-scenarist Jean-Claude Carrière gebruiken voor een groot deel Van Goghs eigen, aan brieven ontleende woorden. Daarnaast veroorloven zij zich ook artistieke vrijheden en opperen omstreden theorieën, bijvoorbeeld over de toedracht van Vincents dood. Of zij daarmee een loopje met de werkelijkheid nemen, is echter nauwelijks relevant. Omdat At eternity’s gate er maar mooi in slaagt iets van begrip te kweken voor een onbegrepen genie.