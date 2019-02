Filmrecensie: ’Brugklas - De tijd van mijn leven’ ✭✩

Regisseur Raymond Grimbergen maakt - net als de meeste jonge acteurs - zijn speelfilmdebuut met Brugklas - De tijd van mijn leven. Waarbij deze brugklas wel verdacht veel lijkt op een klas vol zittenblijvers. Zo draait het het verhaal om Nola, gespeeld door de 18-jarige (!) Sterre van Woudenberg. Niet echt een brugmug om te zien, concludeert ook haar buurjongen Boy (Julian Moon). Want in plaats van een bril, een beugel en een boekentas ziet hij vooral borsten en billen.

Nola is wel aan de beurt in deze film. Als haar vriendje Jesse (Vincent Visser) het heeft uitgemaakt, blijkt op school een filmpje van dat pijnlijke moment te circuleren. Wat nog maar het begin is van haar ellende. Zo mag zij wegens straf en geldgebrek niet mee op schoolkamp. Al legt zij zich daar niet bij neer: in de brommobiel van haar oma zet zij tóch koers naar Drenthe, met de rebelse Boy als gezelschap.

Scripted reality zou een verzonnen verhaal realistischer moeten maken, maar dat lukt in deze film van geen kanten. De dialogen en de onderonsjes met de camera voelen vooral nep en namaak, net als de veel te oude brugklassers en hun problemen zelf. Dat Van Woudenberg in de titelrol toch nog weet te charmeren, zegt dus ook eigenlijk vooral iets over de rest.