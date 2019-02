Filmrecensie: ’Time freak’ ✭✭

Maak kennis met Stillman, een natuurkunde-nerd die de bui al ziet hangen als zijn liefje Debbie ’even met hem wil praten’. Meneer wordt inderdaad gedumpt, maar de bolleboos laat het er niet bij zitten en zweert: „Ik ga iets uitvinden dat elk gebroken hart nodig heeft: een tweede kans.” Stillman ontwikkelt een tijdmachine waarmee hij de klok kan terugdraaien en zijn ex kan heroveren.

Als Andrew Bowler zelf de tijd zou kunnen terugdraaien, had hij waarschijnlijk afgezien van een tweede Time freak. De opgerekte variant van zijn korte film is namelijk een gemakzuchtig tijdreisavontuur geworden, overgoten met een zouteloos romkom-sausje. Asa Butterfield (Ender’s game) en Sophie Turner (Game of thrones) doen hun uiterste best als kibbelende tortelduifjes, maar beide acteurs verdrinken in het zielloze scenario zonder inspiratie en humor. Zo is dit teleurstellende niemendalletje een jammerlijke verspilling van energie, talent en – jawel – tijd.