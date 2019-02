Recept van de dag: soep met boekweitgrutten

Nodig voor vier blije koppies:

Voor de bouillon

• 50 gr eekhoorntjesbrood, gedroogd

• 1 ui, gepeld, in stukken

• 2 blaadjes laurier

• 2 l water

Voor de rest

• 2 grote aardappels, geschild, in stukjes

• 100 gr boekweitgrutten

• 1 ui, gesnipperd

• 1 wortel, in stukjes

• 20 gr boter

• 50 gr gemengde paddenstoelen

Bereiding:

Doe ze in een kom en giet er zoveel lauw water op dat ze net onder staan. Uurtje is voldoende. Grote pan, doe er het eekhoorntjesbrood, met weekvocht, in, samen met de laurier en de ui. En het warme water. Breng aan de kook, laat een kwartier trekken.

Peper en zout erbij met de aardappels en de boekweitgrutten. Weer een kwartier zacht koken. Even in een andere pan de ui en wortel lekker donker aanzetten, beetje vocht erbij, laat even smoren en voeg alles toe aan de soep. In dezelfde pan kun je dan met een klont boter de paddenstoelen bakken. Rijk met peper, spaarzaam met zout, zijn in vijf minuten klaar.

Doe ze bij de soep. En dan in kommen of soepborden scheppen en je geeft er roggebrood bij en je doet klodders dikke zure room in de soep. Zwarte peper erover. Dikke vette rode wijn erbij of misschien een bonkige stout. Zoals de Gouverneur Stout op Hout.