Recept van de dag: aardappelnoedels

Ik blader soms in het geweldige boek Met Mest en Vork van Alma Huisken en Doortje Stellwagen. Ik herinner me nu trouwens dat de nieuwe data voor Alma’s geweldige biologische tuinlessen bekend zijn, kijk even op degroeneluwte.nl daarvoor. Ook voor veel meer moois dat met tuinen en lekker eten te maken heeft. Voor nu uit eerdergenoemd levensboek de aardappelnoedels.