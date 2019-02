Oproep: wat zijn uw ervaringen met huizenruil?

Sommigen van u vinden het idee wellicht onaangenaam: vreemde mensen nemen tijdelijk uw huis over. Ze slapen in uw bed, zitten in uw stoel en roeren in de pannen in uw keuken. Maar daar staat tegenover dat u in hun lokale wereld stapt; dat kan spannend of verfrissend zijn. Zo kunt u in de grootste, meest luxueuze of idyllische woningen terechtkomen. En daar hoeft uzelf echt geen uitzonderlijke of riante woonruimte voor te hebben, vaak is de bestemming doorslaggevend.

Natuurlijk levert huizenruil ook een financiële meevaller op. In veel gevallen staat er bij de gratis accommodatie ook nog een auto klaar!

Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen op het gebied van huizenruil. Wat heeft het u gebracht? Of valt de praktijk toch een beetje tegen? Alles mag naar checkpoint@telegraaf.nl

Of gaat u liever voor een romantische cottage...