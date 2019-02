Niet voor spek en bonen

Vleugje zoet

Addy Hozee geeft een geweldig recept voor dikke kaaspannenkoeken, maar hij heeft ook een bruinebonenrecept die ik jullie niet wilde onthouden:

„Voor het zoete een grote schep lekkere warme bruine bonen in een warme schaal, meng dit met een grote klont gezouten roomboter en een schep bruine basterdsuiker. Voor het fris schil je twee zure handsinaasappelen tot op het vruchtvlees en die leg je in plekken erop.”

Als rijstvervanger

Bruine bonen met bulgur in plaats van rijst. Een gaaf recept van Elisabeth van der Ark.

Dit heb je nodig voor twee personen:

Voor de bulgur:

- 150 gram bulgur

- 300 milliliter water

Voor de groenteschotel:

- 1 eetlepel olie

- 2 uien

- 1 teentje knoflook

- 500 gram (kastanje-)champignons

- 1 potje bruine bonen - netto-uitlekgewicht 230 gram

- 2 eetlepels tahin

- 2 tomaten in blokjes

- 15 gram verse platte peterselie

- 2 eetlepels nigella-zaadjes

Voor het gehakt:

- 250 gram rundergehakt

- ½ eetlepel Al Andalus specerijenmelange

- 3 eetlepels paneermeel

- vers gemalen peper

Bereidingswijze:

„Doe de bulgur in een pan, voeg het water toe en kook gaar in ongeveer 15 minuten. Verwarm de olie in een wok of braadpan. Pel en snipper de ui. Doe in de pan. Pel en snipper de knoflook. Die kan bij de ui in de pan.

Veeg of borstel de champignons schoon. Snijd in vieren en doe in de pan bij de uien. Laat op getemperde hittebron bakken. Roer zo nodig om. Maak het gehakt aan met de kruiden, het paneermeel en de peper. Draai er balletjes van.

Doe de balletjes in de pan bij de champignons. Laat bruin bakken. Schep zo nu en dan voorzichtig om. Open het potje met bonen. Giet de bonen af boven een zeef. Spoel de bonen af met stromend water. Voeg toe bij de gehaktballetjes wanneer die bruin gebakken zijn.

De bonen hoeven alleen maar te verwarmen. Doe de tahin erbij en roer weer door. Voeg de bulgur toe. En schep weer voorzichtig om. Halveer de tomaten, snijd de helften nog eens door. Verwijder zaad- en zaadlijsten en snijd het vruchtvlees in blokjes. Zet apart.

Hak de platte peterselie niet al te fijn. Voeg bijna alles toe. Maar bewaar wat voor de garnering. Verdeel de bulgur met gehakt en bonen over twee borden. Verdeel ook de tomatenstukjes over de borden. Strooi nigella-zaad erover en de rest van de peterselie.”

Indische kip als basis

Francis Gabriels stuurt de Indische bonen met kip in en maakt het zo:

„Gebruik tweeënhalf blikken bruine bonen. Maak een boemboe van gesnipperde ui, knoflook, sambal, laos, djahé, goela djawa, sereh stengel, trassi en ketoembar.

Doe dit in kookwater met de bruine bonen samen met djeruk purut en salam blaadje en eventueel als men het gerecht extra scherp wil hebben nog een hele rode peper erbij.

Hierin gaat dan een hele kip totdat die onder water staat, lekker laten sudderen met deksel op de pan gedurende ongeveer anderhalf uur. Kip eruit halen en vlees plukken. Bruine bonen met boemboe even pureren en de geplukte kip erbij doen en weer opwarmen.”

Geen grammen en deciliters, dat doe je niet bij Indische gerechten. Dit is al duidelijk genoeg toch?

Volgens Frans recept

En tot slot de cassoulet. In het verhaal in VRIJ zegt de Franse chef Yves Coster van Yves Delicatesse zeer duidelijk dat het pas lekker is al je het twee keer warm maakt. En zo is het. Drie keer nog lekkerder. Ganzenvet, zeggen de Franse recepten maar dat hoeft niet. Olijfolie is ook goed. Wel een lekker vet worstje nemen.

Dit heb je nodig:

- 300 gr gedroogde bruine bonen 12 uur weken.

- 3 stengels bleekselderij

- 1 ui (in stukken)

- 3 wortels

- zout en peper

- 4 verse worsten

- 2 eetl spekjes (niet gerookt)

- 1 fles lichte rode wijn

- olijfolie

- 1 eetl Provençaalse kruiden

- 3 eetl verkruimeld zuurdesembrood

Bereidingswijze:

Kook de bruine bonen samen met de bleekselderij, ui en wortel rustig gaar. Giet af, bewaar het kookvocht. Doe de bonen in een ovenschaal. Bak de spekjes en worstjes in wat boter rondom bruin, leg op de bodem van de schaal.

Bonen er over. Wat kruiden nog, beetje zout, veel zwarte peper. Flink wat van het eigen vocht en rode wijn. Samen een halve liter, ongeveer. Strooi er het broodkruim over. Heel flink met de olijfolie over het broodkruim.

De oven in, 120 graden is goed, ruim twee uur. Dan de oven uit. Zet weg, laat afkoelen. En de volgende dag weer kookvocht erbij en weer rode wijn, maar nu minder en weer de oven in, nu tot het door en door heet is.

Je moet het vet uit de worstjes zien glimmen tussen opengesprongen bonen. Schaal op tafel, zuurdesembrood erbij, goed glas wijn en een half uurtje stilte, echt waar!