Camouflageauto of juist niet?

Best wel grappig. Een fabrikant werkt aan een nieuw model die eigenlijk nog niet door het publiek gezien mag worden, maar ze bekleedt het model zodanig dat die juist opvalt. Ze schreeuwen juist om aandacht. Autovisie-redacteur Sjoerd van Bilsen zet twee gecamoufleerde Kia’s naast elkaar en laat je de verschillen in camouflage zien. Want de ene gecamoufleerde auto is de andere niet.

Sjoerd van Bilsen | Autovisie

Voor meer Sjoerds Weetjes ga je naar autovisie.nl of klik hier