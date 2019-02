Recept van de dag: spinazie met vis

Nodig voor twee personen:

• 70 gr verse witte vis

• 1 ui gesnipperd

• 2 stengels bleekselderij in stukjes

• 2 grote potten spinazie

• 2 eieren

• stuk oud brood, verkruimeld

• 1 theel Italiaanse kruidenmengsel

• patat en mayonaise

Bereiding:

Thuis een uitje gesnipperd en dat ging samen met wat bleekselderij op de bodem van een ovenschaal. Daar de vis opgelegd. Even flink wat olijfolie, zo’n gele, boterachtige. Witte peper erover.

De spinazie, ik had twee potten, uit laten lekken in een vergiet en om de vis gelegd. Kuiltjes in de spinazie en in ieder kuiltje een ei open tikken.

Dan een stuk zuurdesembrood in de foodprocessor tot ik kruim had, nog wat gemengde Italiaanse kruiden erdoor meegedraaid. Dat over de spinazie en nu weer wat olijfolie. De oven in. Je kan voor de langzame oven kiezen, anderhalf uur of langer zelfs rond de 90°C of sneller, 40 minuten op 160°C.

Op weg naar de bushalte om mijn vrouw af te halen, patatjes gekocht. Lekker knapperig! Mayo erbij. Heerlijk. Laat je niet gek maken, hoor.