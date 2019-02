Lezersreis: badend in luxe door Schotland

Reisroute

Edinburgh - Keith - Kyle of Lochalsh - Boat of Garten - Dundee - Edinburgh

Dag 1

Vanuit Edinburgh rijdt de Belmond Royal Scotsman via een pittoreske route langs de oostkust naar Keith. ’s Avonds geniet u van een informeel diner en entertainment aan boord.

Dag 2

Vandaag vervolgt de trein zijn weg naar Inverness. Tijdens de lunch rijdt u een van de mooiste routes van Groot-Brittannië richting Kyle of Lochalsh. In Plockton kunt u per boot zeehonden spotten. Na het diner in de trein wacht het uitzicht op Isle of Skye en entertainment in de bar.

Dag 3

De trein rijdt terug richting Inverness en Carrbridge waar u Ballindaloch, een van Schotlands meest romantische kastelen bezoekt. Eindpunt deze dag is Boat of Garten. Na een informeel diner kunt u luisteren naar verhalen van een echte Highlander.

Bekijk ook: Dwars door het ruige Schotland

Dag 4

U bezoekt landgoed Rothiemurchus, waar u desgewenst kunt kleiduivenschieten, een begeleide wandeling maakt of gaat vissen. Tijdens de lunch rijdt de trein naar Dunkeld, waar u Glamis Castle bezoekt. In Perth is er een formeel diner aan boord, en rijden we naar Dundee.

Dag 5

U geniet nog even van alle luxe en een ontbijt, waarna de trein terugkeert in Edinburgh.

Data en prijzen

Reisdata: van april t/m oktober 2019

Reissom: v.a. € 5895 p.p.

Inclusief

• 4 overnachtingen in een privé-compartiment met eigen badkamer

• Alle maaltijden tijdens de reis (vanaf diner op de 1e dag tot en met ontbijt op de 5e dag)

• Alle wijnen en andere (alcoholische) dranken

• Alle beschreven excursies met Engelssprekende gidsen

• Ervaren train manager aan boord

• 24 uur per dag steward service aan boord

• Entertainment aan boord van de trein

De volledige beschrijving van deze reis vindt u op Incento.nl

Reserveren

INCENTO Treinreizen

Tel. 035-6955111

Mail: info@incento.nl

Website: incento.nl